Псковский облсовпроф поздравил с праздником работников лёгкой промышленности

11:09, 09 июня 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от лица профсоюзного движения региона поздравил работников текстильной и лёгкой промышленности с профессиональным праздником, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Ваш труд и профессионализм играют огромную роль в развитии текстильной и лёгкой промышленности. Ваш вклад в производство и качество продукции неоценим», – подчеркнул Игорь Иванов.

Он отметил, что флагманом отрасли в Псковской области по праву можно назвать швейную фабрику «Славянка», где работает одна из крупнейших профсоюзных организаций региона. Профлидер также поблагодарил работников этой важной экономической сферы за труд, преданность делу и стремление к достижению новых высот, а также пожелал успехов, процветания и новых свершений в профессии.

Напомним, День работников текстильной и лёгкой промышленности, установленный указом президента РФ № 1111 от 17 июня 2000 года, в России отмечают во второе воскресенье июня. Этот сектор экономики объединяет несколько отраслей: текстильную, швейную, кожевенную, меховую и обувную, а также производство искусственных кож и полимерно-плёночных материалов.