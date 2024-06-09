Пятнадцать пилотов зарегистрировались на 28-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

14:31, 09 июня 2024, ПАИ

Пятнадцать пилотов зарегистрировались на 28-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Пятнадцатым стал Эмиль Гилаев из Татарстана. Он представит Нижегородскую область на 29-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту, который проходит в рамках Международной встречи воздухоплавателей.

Уже более семи лет воздухоплаватель из Елабуги поднимается в небо на своём аэростате, названном в честь владельца: «Гилаев».

Желание бороздить воздушные просторы появилось у Эмиля Гилаева в 2011 году, до этого он преподавал информатику в елабужском филиале Казанского федерального университета, был директором фотостудии.

«Приехал только за победой. В команде моя семья и лучший друг», – отметил Эмиль.

Мероприятие пройдёт при поддержке комитета по спорту Псковской области, администраций Великих Лук и Великолукского района. Генеральный спонсор встречи – ПАО «Газпром».

Отметим, что регистрация ещё продолжается.