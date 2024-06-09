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Пятнадцать пилотов зарегистрировались на 28-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Пятнадцать пилотов зарегистрировались на 28-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»

Пятнадцатым стал Эмиль Гилаев из Татарстана. Он представит Нижегородскую область на 29-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту, который проходит в рамках Международной встречи воздухоплавателей.

Уже более семи лет воздухоплаватель из Елабуги поднимается в небо на своём аэростате, названном в честь владельца: «Гилаев».

Желание бороздить воздушные просторы появилось у Эмиля Гилаева в 2011 году, до этого он преподавал информатику в елабужском филиале Казанского федерального университета, был директором фотостудии.

«Приехал только за победой. В команде моя семья и лучший друг», – отметил Эмиль.

Мероприятие пройдёт при поддержке комитета по спорту Псковской области, администраций Великих Лук и Великолукского района. Генеральный спонсор встречи – ПАО «Газпром».

Отметим, что регистрация ещё продолжается.

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