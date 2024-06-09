День без сетей на псковских реках и озёрах

19:30, 09 июня 2024, ПАИ

В субботу, 8 июня, состоялось мероприятие по очистке водоёмов от брошенных сетей. Свой небольшой вклад в дело сохранения природы внесли и неравнодушные псковичи…

Псковичи не горячо, но откликнулись…

В нашей стране 8 июня был объявлен как День без сетей. Псковские рыболовы тоже приняли участие в этом мероприятии. Вооружились кошками, запаслись мешками для мусора и на своих лодках отправились по рекам и озёрам на поиски брошенных или недавно установленных браконьерских сетей и прочих незаконных орудий лова. Организовывали и руководили процессом сотрудники псковской рыбоохраны при поддержке полиции и ГИМС.

За неделю до мероприятия через соцсети через местные рыболовные форумы координатор мероприятия Карина Осипова обратилась ко всем неравнодушным рыболовам и гражданам Псковской области с просьбой откликнуться и принять участие во всероссийской акции. Рыболовы города Пскова не скажу что горячо, но откликнулись и посильное участие приняли. Собрались в 8:00 на территории яхт-клуба и после инструктажа отправились по рекам Великой и Камёнке. И я на своей лодке – в их числе…

У Снятки сетей не обнаружено

В лодке мы были вдвоём. Спасибо Геннадию Вадимовичу, поддержал меня, без него мне одному было бы очень непросто заниматься этим в прямом смысле слова грязным делом. Нас сначала направили к Снетогорскому монастырю. По сведениям и жалобам граждан, там периодически замечали браконьеров, устанавливавших или снимавших сети. Кошка у нас хорошая – тяжёлая и зацепистая, ничего не пропускала. Это и хорошо, и в то же время плохо. Чего только на дне реки мы не зацепили: и ветки, и корни, и камни останавливали нашу лодку почти на каждых пятидесяти метрах. Но сетей не обнаружили. И это хорошо.

Злополучные достопримечательности

Заодно полюбовались местными достопримечательностями. Злополучную Южную башню над каменной оградой Снетогорского женского монастыря можно было рассмотреть во всей красе. Очень живописно она смотрится именно с воды – будто проросла сквозь скалу, а корни её уходят глубоко в реку Великую. Место у подножия башни называют Пристань. Именно здесь осенью 1472 года причалил корабль, с которым прибыла византийская принцесса Софья, дочь Фомы Палеолога — последнего из императорской династии, в качестве невесты овдовевшего великого князя московского Ивана III. А злополучная башня потому, что ещё десяток лет назад ей грозило разрушение от сползания с высокого обрывистого берега. Сначала учёные – историки, археологи и геологи – долго спорили, вмешиваться ли в ситуацию или нет. Дело в том, что не сама башня входит в реестр охраняемых исторических объектов, а гора: скальный обрыв с 2005 года поставлен на государственную охрану. Бетонный саркофаг, который предполагался для укрепления башни, по мнению одних, уничтожил бы памятник геологии, внесённый во все справочники этой науки, по мнению других – без укрепления погибнет башня. Как видим, победили вторые. И надеемся, что башне-красавице теперь ничто не угрожает.

Неподалёку от древнего монастыря на наших глазах рождается и новая достопримечательность – мост через реку Великую. И этот будущий памятник архитектуры не менее злополучен: уже который год работы по строительству моста то начинаются, то прерываются, то вновь продолжаются, ведь строительство Северного обхода было начато ещё в 2007 году. С реки очень хорошо видны масштабы строительства, работы ведутся как на правом и левом берегу, так и в акватории реки, уже возведён один бык (опора моста), растёт другой. Строители обещают ввод объекта (мост и Северный обход) в 2028 году.

Оружие массового уничтожения

Но вернёмся к нашей сегодняшней работе – к сетям и браконьерам. После снетогорского участка реки нас направили в протоки вокруг кусвовских островов. Протоки довольно мелкие и водной растительностью заросли уже серьёзно, но рыба плещется там повсюду, а значит, и соблазн велик для любителей незаконной ловли. Но и здесь мы сетей не обнаружили, по-прежнему часто останавливаясь, вынимая и очищая нашу кошку от десятков килограммов ярко-зелёной травы. Спрятались куда-то браконьеры со своими сетями. О сегодняшнем рейде и они, наверное, прознали, вот сети и убрали. Но и старых сетей мы не обнаружили.

И лишь когда зашли в реку Камёнку, наконец-то у нас «клюнуло». Зацепили старую, лежащую на дне, скрученную в жгут сетку. Провозились с её подъёмом со дна реки не менее двадцати минут. И как ни старались, пока помещали её в мешок, то и лодку перемазали, и сами испачкались. Сеть грязная, зловонная, вероятно, немало в ней было рыбы, попавшейся и разложившейся со временем. Я согласен с теми, кто утверждает, что брошенная сеть – это оружие массового уничтожения водных биоресурсов. Природа имеет способность и силы для самоочищения, но с каждым годом справляться с этой функцией ей становится всё труднее и труднее.

Штраф и изъятие электромотора

Проходя по одной из кусвовских проток, заметили на берегу две лодки. О, так это же наш инспектор и, похоже, с нарушителем разговаривает. «Не помешаю?» – спросил я и, получив удовлетворительный ответ, причалил рядом с ними. А здесь, оказывается, не разговаривают, а составляют протокол о нарушении правил рыболовства. Рыбинспектор остановил рыболова, который ловил рыбу на дорожку с использованием электромотора. В результате был составлен протокол о нарушении правил рыболовства и изъяты электромотор и спиннинг. Как позже объяснил заместитель псковской рыбоохраны Владислав Колесников, гражданин нарушил п. 14,4,8 правил рыболовства для Северо-Западного рыбохозяйственного бассейна. При осуществлении любительского рыболовства на спиннинг с искусственной приманкой использовал электромотор (дорожил) в запрещённый период времени: от таяния льда до 15 июня включительно. Нарушение подпадает под ч. 2 ст. 37 КоАП РФ. За нарушение предусматривается штраф от 2 тыс. рублей с конфискацией или без таковой. Решение о конфискации принимает только суд. Но так как ущерба ВБР не нанесено (рыбы в улове не было), то нарушитель может отделаться только штрафом.

Помогли природе

В 12 часов дня нам дали команду: «Отбой». Мешки с «оружием массового уничтожения ВБР» собрали на берегу в одну кучу, загрузили и увезли для утилизации. Начальник псковской рыбоохраны Ольга Большакова поблагодарила всех участников и подвела итоги: «В акции приняли участие девять лодок и 21 неравнодушный гражданин, а также шесть лодок рыбодобывающих организаций – ООО «Алла», ООО «Приозёрное» и ИП Полянского В. А. В результате из воды было извлечено более 1 куб. метра сетей». В реках Камёнке и Великой сетей оказалось немного, основная часть была обнаружена и извлечена в южной части Псковского озера.

Чуть позже и Карина Осипа через сеть Интернет также поблагодарила и с удовлетворением подчеркнула: «Спасибо всем, кто нас сегодня поддержал. Как же мы вовремя с воды ушли: в 14 часов начался ураган». Безопасность – вещь наиважнейшая. Спасибо организаторам за то, что отслеживали ситуацию на воде, спасибо за приглашение. Полезное дело сделали. До новых встреч.