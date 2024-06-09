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Общество

День без сетей на псковских реках и озёрах

В субботу, 8 июня, состоялось мероприятие по очистке водоёмов от брошенных сетей. Свой небольшой вклад в дело сохранения природы внесли и неравнодушные псковичи…

Псковичи не горячо, но откликнулись…

08.06.2024. День без сетей. Неравнодушные псковичи пришли на природе на помощь

В нашей стране 8 июня был объявлен как День без сетей. Псковские рыболовы тоже приняли участие в этом мероприятии. Вооружились кошками, запаслись мешками для мусора и на своих лодках отправились по рекам и озёрам на поиски брошенных или недавно установленных браконьерских сетей и прочих незаконных орудий лова. Организовывали и руководили процессом сотрудники псковской рыбоохраны при поддержке полиции и ГИМС.

За неделю до мероприятия через соцсети через местные рыболовные форумы координатор мероприятия Карина Осипова обратилась ко всем неравнодушным рыболовам и гражданам Псковской области с просьбой откликнуться и принять участие во всероссийской акции. Рыболовы города Пскова не скажу что горячо, но откликнулись и посильное участие приняли. Собрались в 8:00 на территории яхт-клуба и после инструктажа отправились по рекам Великой и Камёнке. И я на своей лодке – в их числе…

У Снятки сетей не обнаружено

В лодке мы были вдвоём. Спасибо Геннадию Вадимовичу, поддержал меня, без него мне одному было бы очень непросто заниматься этим в прямом смысле слова грязным делом. Нас сначала направили к Снетогорскому монастырю. По сведениям и жалобам граждан, там периодически замечали браконьеров, устанавливавших или снимавших сети. Кошка у нас хорошая – тяжёлая и зацепистая, ничего не пропускала. Это и хорошо, и в то же время плохо. Чего только на дне реки мы не зацепили: и ветки, и корни, и камни останавливали нашу лодку почти на каждых пятидесяти метрах. Но сетей не обнаружили. И это хорошо.

Злополучные достопримечательности

До чего красива Псковщина! Южная башня Снетогорского женского монастыря

Заодно полюбовались местными достопримечательностями. Злополучную Южную башню над каменной оградой Снетогорского женского монастыря можно было рассмотреть во всей красе. Очень живописно она смотрится именно с воды – будто проросла сквозь скалу, а корни её уходят глубоко в реку Великую. Место у подножия башни называют Пристань. Именно здесь осенью 1472 года причалил корабль, с которым прибыла византийская принцесса Софья, дочь Фомы Палеолога — последнего из императорской династии, в качестве невесты овдовевшего великого князя московского Ивана III. А злополучная башня потому, что ещё десяток лет назад ей грозило разрушение от сползания с высокого обрывистого берега. Сначала учёные – историки, археологи и геологи – долго спорили, вмешиваться ли в ситуацию или нет. Дело в том, что не сама башня входит в реестр охраняемых исторических объектов, а гора: скальный обрыв с 2005 года поставлен на государственную охрану. Бетонный саркофаг, который предполагался для укрепления башни, по мнению одних, уничтожил бы памятник геологии, внесённый во все справочники этой науки, по мнению других – без укрепления погибнет башня. Как видим, победили вторые. И надеемся, что башне-красавице теперь ничто не угрожает.

Рождение новой достопримечательности – моста через реку Великую

Неподалёку от древнего монастыря на наших глазах рождается и новая достопримечательность – мост через реку Великую. И этот будущий памятник архитектуры не менее злополучен: уже который год работы по строительству моста то начинаются, то прерываются, то вновь продолжаются, ведь строительство Северного обхода было начато ещё в 2007 году. С реки очень хорошо видны масштабы строительства, работы ведутся как на правом и левом берегу, так и в акватории реки, уже возведён один бык (опора моста), растёт другой. Строители обещают ввод объекта (мост и Северный обход) в 2028 году.

Оружие массового уничтожения

Брошенная сеть – грязная и зловонная, отравляет и воду, и всё живое вокруг себя на многих десятках квадратных метров

Но вернёмся к нашей сегодняшней работе – к сетям и браконьерам. После снетогорского участка реки нас направили в протоки вокруг кусвовских островов. Протоки довольно мелкие и водной растительностью заросли уже серьёзно, но рыба плещется там повсюду, а значит, и соблазн велик для любителей незаконной ловли. Но и здесь мы сетей не обнаружили, по-прежнему часто останавливаясь, вынимая и очищая нашу кошку от десятков килограммов ярко-зелёной травы. Спрятались куда-то браконьеры со своими сетями. О сегодняшнем рейде и они, наверное, прознали, вот сети и убрали. Но и старых сетей мы не обнаружили.

Сегодня водорослей накосили немало

И лишь когда зашли в реку Камёнку, наконец-то у нас «клюнуло». Зацепили старую, лежащую на дне, скрученную в жгут сетку. Провозились с её подъёмом со дна реки не менее двадцати минут. И как ни старались, пока помещали её в мешок, то и лодку перемазали, и сами испачкались. Сеть грязная, зловонная, вероятно, немало в ней было рыбы, попавшейся и разложившейся со временем. Я согласен с теми, кто утверждает, что брошенная сеть – это оружие массового уничтожения водных биоресурсов. Природа имеет способность и силы для самоочищения, но с каждым годом справляться с этой функцией ей становится всё труднее и труднее.

Штраф и изъятие электромотора

Правила рыболовства в Псковской области до 15 июня запрещают рыбачить способом троллинга (на дорожку). Составлен протокол, изъят электромотор, выписан штраф

Проходя по одной из кусвовских проток, заметили на берегу две лодки. О, так это же наш инспектор и, похоже, с нарушителем разговаривает. «Не помешаю?» – спросил я и, получив удовлетворительный ответ, причалил рядом с ними. А здесь, оказывается, не разговаривают, а составляют протокол о нарушении правил рыболовства. Рыбинспектор остановил рыболова, который ловил рыбу на дорожку с использованием электромотора. В результате был составлен протокол о нарушении правил рыболовства и изъяты электромотор и спиннинг. Как позже объяснил заместитель псковской рыбоохраны Владислав Колесников, гражданин нарушил п. 14,4,8 правил рыболовства для Северо-Западного рыбохозяйственного бассейна. При осуществлении любительского рыболовства на спиннинг с искусственной приманкой использовал электромотор (дорожил) в запрещённый период времени: от таяния льда до 15 июня включительно. Нарушение подпадает под ч. 2 ст. 37 КоАП РФ. За нарушение предусматривается штраф от 2 тыс. рублей с конфискацией или без таковой. Решение о конфискации принимает только суд. Но так как ущерба ВБР не нанесено (рыбы в улове не было), то нарушитель может отделаться только штрафом.

Помогли природе

08.06.2024. Изъятые из водоёмов сети. Наш маленький вклад в сохранение псковской природы

В 12 часов дня нам дали команду: «Отбой». Мешки с «оружием массового уничтожения ВБР» собрали на берегу в одну кучу, загрузили и увезли для утилизации. Начальник псковской рыбоохраны Ольга Большакова поблагодарила всех участников и подвела итоги: «В акции приняли участие девять лодок и 21 неравнодушный гражданин, а также шесть лодок рыбодобывающих организаций – ООО «Алла», ООО «Приозёрное» и ИП Полянского В. А. В результате из воды было извлечено более 1 куб. метра сетей». В реках Камёнке и Великой сетей оказалось немного, основная часть была обнаружена и извлечена в южной части Псковского озера.

Узел на тростнике – это браконьерская метка: рядом или сеть установлена, или другая запрещённая снасть

Чуть позже и Карина Осипа через сеть Интернет также поблагодарила и с удовлетворением подчеркнула: «Спасибо всем, кто нас сегодня поддержал. Как же мы вовремя с воды ушли: в 14 часов начался ураган». Безопасность – вещь наиважнейшая. Спасибо организаторам за то, что отслеживали ситуацию на воде, спасибо за приглашение. Полезное дело сделали. До новых встреч.

Николай Бесклёвный
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