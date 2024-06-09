В Псковской области открылся первый в году заезд «Истоки. Школа»
В Псковской области открылся первый в 2024 году заезд «Истоки. Школа», сообщается в Telegram-канале «Молодёжь Псковской области».
Более 100 молодых людей из 34 регионов России и из-за рубежа в течение недели будут работать над актуальными вопросами и проблемами современного русского языка и литературы, эффективной межнациональной коммуникацией и новыми возможностями развития диалога культур.
Особо важной частью заезда станет очный этап программы «Послы русского языка в мире». Уже в этом году финалисты «Истоки. Школа» отправятся в путешествия по странам СНГ для проведения образовательно-просветительских мероприятий по русскому языку иностранным школьникам и студентам.
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