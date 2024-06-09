Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Стругокрасненском районе

22:16, 09 июня 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Niva Chevrolet не справился с управление, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло на 3-м километре автодороги Новоселье – Моложане в Стругокрасненском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека. Один госпитализирован в медучреждение, другой от госпитализации отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.