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Общество

Открытый турнир по ловле рыбы прошёл в Усвятском районе

Открытый турнир по ловле рыбы спиннингом с берега, посвящённый Всероссийскому олимпийскому дню, прошёл на реке Усвяче в Усвятском районе, пишет газета «Новая жизнь».

Открытый турнир по ловле рыбы прошёл в Усвятском районе. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Тринадцать рыболовов приняли участие в турнире.

  • Открытый турнир по ловле рыбы прошёл в Усвятском районе
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Открытый турнир по ловле рыбы прошёл в Усвятском районе
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Открытый турнир по ловле рыбы прошёл в Усвятском районе
    Фото: газета «Новая жизнь»
  • Открытый турнир по ловле рыбы прошёл в Усвятском районе
    Фото: газета «Новая жизнь»

Победителем соревнований стал Александр Иванов, ему же удалось поймать самую крупную рыбу – щуку весом 1062 грамма. Второе место занял Егор Рудьков, на третьем месте Андрей Юдин.

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