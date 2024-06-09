Открытый турнир по ловле рыбы прошёл в Усвятском районе
Открытый турнир по ловле рыбы спиннингом с берега, посвящённый Всероссийскому олимпийскому дню, прошёл на реке Усвяче в Усвятском районе, пишет газета «Новая жизнь».
Тринадцать рыболовов приняли участие в турнире.
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
Победителем соревнований стал Александр Иванов, ему же удалось поймать самую крупную рыбу – щуку весом 1062 грамма. Второе место занял Егор Рудьков, на третьем месте Андрей Юдин.
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