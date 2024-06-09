Открытый турнир по ловле рыбы прошёл в Усвятском районе

22:56, 09 июня 2024, ПАИ

Открытый турнир по ловле рыбы спиннингом с берега, посвящённый Всероссийскому олимпийскому дню, прошёл на реке Усвяче в Усвятском районе, пишет газета «Новая жизнь».

Тринадцать рыболовов приняли участие в турнире.



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»







Победителем соревнований стал Александр Иванов, ему же удалось поймать самую крупную рыбу – щуку весом 1062 грамма. Второе место занял Егор Рудьков, на третьем месте Андрей Юдин.