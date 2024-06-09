Сотрудник Псковского УФСИН заняла второе место во Всероссийском смотре-конкурсе профессионального мастерства

23:39, 09 июня 2024, ПАИ

Сотрудник УИИ УФСИН России по Псковской области Екатерина Брекелова заняла второе место во Всероссийском смотре-конкурсе профессионального мастерства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Старший инспектор информационно-аналитической группы УИИ УФСИН России по Псковской области Екатерина Брекелова заняла второе место на Всероссийском смотре-конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и работников исправительных центров ФСИН России.

Победителей определили в Вологодском институте права и экономики ФСИН России. В течение трех дней сотрудники системы исполнения наказаний из разных регионов страны проходили конкурсные испытания (тестирование по специальной, медицинской подготовке, владение табельным оружием, оказание доврачебной помощи, физподготовка и др.), обсуждали проблемные вопросы и делились опытом с коллегами.

«Представитель Псковской области – старший инспектор УИИ Екатерина Брекелова в профильной номинации заняла почетное второе место, проявив высокие профессиональные знания и подготовку», – отметили в ведомстве.

В пенитенциарной системе Екатерина Брекелова служит порядка 12 лет, из них половина связана с уголовно-исполнительной инспекцией. В повседневной деятельности и в жизни капитан внутренней службы ответственна, дисциплинирована, подчеркнули в ведомстве и добавили, что в этом помогает и спорт, поскольку Екатерина Брекелова увлекается лыжами, биатлоном.

К заслуженной награде лучшего сотрудника УИИ Екатерина Брекелова добавила еще одно достижение – лучший стрелок, став первой в дисциплине.