Судить об урожае советует сегодня народный календарь
Память преподобного исповедника Никиты Халкидонского отмечает сегодня, 10 июня, православная церковь, пишет calend.ru.
Согласно поверью, Никита охраняет от хищников гусят, поэтому в народе его называли стражем гусей, а попросту – Гусятником.
Второе название этого дня – Полудницы. Так называли похожих на женщин духов, которые в жаркие дни завлекали работающих в поле крестьян. Сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля.
Беременных женщин в этот день посылали в поле, чтобы ребенок обрел ту же крепость, что и молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве – к легким родам и здоровому ребенку.
Также на Никиту обращали внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим, то к осени ждали хорошего урожая.
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