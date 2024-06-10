Судить об урожае советует сегодня народный календарь

07:12, 10 июня 2024, ПАИ

Память преподобного исповедника Никиты Халкидонского отмечает сегодня, 10 июня, православная церковь, пишет calend.ru.

Согласно поверью, Никита охраняет от хищников гусят, поэтому в народе его называли стражем гусей, а попросту – Гусятником.

Второе название этого дня – Полудницы. Так называли похожих на женщин духов, которые в жаркие дни завлекали работающих в поле крестьян. Сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля.

Беременных женщин в этот день посылали в поле, чтобы ребенок обрел ту же крепость, что и молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве – к легким родам и здоровому ребенку.

Также на Никиту обращали внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим, то к осени ждали хорошего урожая.