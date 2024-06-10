Застройщики буду обязаны сносить незаконченные в срок долгострои

07:39, 10 июня 2024, ПАИ

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили к внесению в ГД поправки в статью 239.1 Гражданского кодекса и о внесении изменений в Земельный кодекс. Новый пакет документов должен будет урегулировать вопрос незавершенного строительства объектов после окончания аренды участка, пишут «Известия».

«Статья 239.1 ГК дополняется положениями, устанавливающими обязанность собственника освободить земельный участок от такого объекта, привести его в первоначальное состояние и вернуть арендодателю», – следует из пояснительной записки к законопроекту.

Эта мера будет стимулировать девелоперов к своевременному завершению работ и недопущению появления долгостроев, отмечается там.

В Гражданском кодексе предлагают прописать положения о проведении повторных аукционов по продаже объектов незавершенного строительства, если первые торги были признаны несостоявшимися. Сейчас повторные торги по таким объектам не разрешены. Из-за этого возникают тупиковые ситуаций, когда долгострой не реализован через торги и не приобретен в государственную или муниципальную собственность, считают авторы.

Предлагается также дополнить статью 39.6 Земельного кодекса положениями, устанавливающими возможность предоставления участка в аренду без проведения торгов, если степень готовности объекта составляет не менее 90%. Однако срок такой аренды не должен превышать один год. Уточняется, что за это время застройщик должен полностью завершить строительство.