Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе

07:59, 10 июня 2024, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии будет проводится в Гдовском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Сегодня, 10 июня, частично света не будет в деревнях Блянск и Добручи.

11 июня электричество отключат в деревнях Марьино и Заклинье.

13 июня без электроснабжения останутся жители деревни Прибуж.

14 июня свет отключат в домах на улице Загородной в Гдове и в деревне Речицы Малые.

Кроме того, 13 и 14 июня электроснабжения не будет на сельхозпредприятии «Смена».

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили в администрации.