Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе
Плановое отключение электроэнергии будет проводится в Гдовском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Сегодня, 10 июня, частично света не будет в деревнях Блянск и Добручи.
11 июня электричество отключат в деревнях Марьино и Заклинье.
13 июня без электроснабжения останутся жители деревни Прибуж.
14 июня свет отключат в домах на улице Загородной в Гдове и в деревне Речицы Малые.
Кроме того, 13 и 14 июня электроснабжения не будет на сельхозпредприятии «Смена».
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили в администрации.
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