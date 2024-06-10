Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе

Плановое отключение электроэнергии будет проводится в Гдовском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе. Фото: ПАИ

Сегодня, 10 июня, частично света не будет в деревнях Блянск и Добручи.

11 июня электричество отключат в деревнях Марьино и Заклинье.

13 июня без электроснабжения останутся жители деревни Прибуж.

14 июня свет отключат в домах на улице Загородной в Гдове и в деревне Речицы Малые.

Кроме того, 13 и 14 июня электроснабжения не будет на сельхозпредприятии «Смена».

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили в администрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июня 2024

Гастроэнтеролог Багатова рассказала о неприятных последствиях переедания шашлыка
10 июня 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе
10 июня 2024

Судить об урожае советует сегодня народный календарь
09 июня 2024

Сотрудница Псковского УФСИН заняла второе место на Всероссийском смотре-конкурсе профессионального мастерства
09 июня 2024

Открытый турнир по ловле рыбы прошёл в Усвятском районе
09 июня 2024

Циклон принесёт на Северо-Запад России дожди и грозы
09 июня 2024

Делегация Псковской области отправилась на всероссийский фестиваль студвесны среди СПО в Ставрополь
09 июня 2024

В Псковской области открылся первый в году заезд «Истоки. Школа»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...