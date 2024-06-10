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Общество

Минтруд оценил число занятых в тени россиян в 9,6 миллиона человек

Число россиян, занятых деятельностью с признаками трудовых или гражданско-правовых отношений (либо бизнеса) и приносящей доход без официального оформления или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого по оценке Минтруда составило 9,6 миллиона человек, пишут «Известия».

За прошлый год было выявлено более 795 тысяч работающих неформально россиян. Также по итогам мониторинга было обнаружено 10 тысяч иностранцев, работающих неофициально.

Кроме того, за 2024-2026 годы в регионах России планируют вывести из теневой занятости минимум 2,9 миллиона человек.

«Дефицит кадров на российском рынке труда положительно влияет на легализацию рабочих отношений. У людей появляется больше возможностей официально и удачно трудоустроиться», – отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

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