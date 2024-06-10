Гастроэнтеролог Багатова рассказала о неприятных последствиях переедания шашлыка

08:40, 10 июня 2024, ПАИ

Переедание шашлыка может привести к неприятным ощущениям в желудке, пишут РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Люберецкой областной больницы Калимат Багатову.

От переедания шашлыка могут быть такие диспепсические симптомы, как тошнота, а также боли в верхней части живота. Кроме того, у человека могут возникнуть неприятные ощущения в желудке: изжогу, отрыжку, тошноту и боли.

Как пояснила врач, они возникают и, что з-за того шашлык готовят с использованием многих специй, трав и добавок, и это все раздражает желудок.

Однако если есть шашлык в умеренном количестве, то никакого вреда от мяса, приготовленного на огне, не будет, добавила Калимат Багатова.