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Общество

Псковичи смогут пройти диспансеризацию в передвижном медкомплексе с 12 июня

Бесплатное профилактическое обследование смогут пройти совершеннолетние псковичи с 12 июня. Мобильный комплекс будет работать на конечной остановке «Пристань» в микрорайоне Корытово с 10:00 до 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской поликлиники.

Псковичи смогут пройти диспансеризацию в передвижном медкомплексе с 12 июня. Фото: пресс-служба Псковской городской поликлиники

Сначала пациенты заполнят анкету, им измерят вес, рост, насыщение крови кислородом, артериальное и внутриглазное давление, сделают ЭКГ, флюорографию, заберут биохимический анализ крови на глюкозу и холестерин. По результатам анализов врачи выявят факторы риска и, если есть необходимость, направят пациента на второй этап диспансеризации в поликлинику для дальнейшего обследования.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. За один-два часа до сдачи крови нельзя курить, пить чай, кофе и сок. Разрешается пить негазированную воду.

По всем вопросам можно обращаться в соцсети Псковской городской поликлиники или по телефону 299-028.

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Псковичи смогут пройти диспансеризацию в передвижном медкомплексе с 12 июня

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