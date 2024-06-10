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Общество

В Локне появится центр досуга и коммуникаций для молодёжи

Центр досуга и коммуникации «Место встречи» появится в Локнянском муниципальном округе за счёт средств от грантового конкурса Росмолодёжи, сообщил в своём Telegram-канале глава округа Иван Белугин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Ивана Белугина

«Активисты и неравнодушные жители округа давно нуждаются в пространстве, где смогут обсудить свои инициативы и идеи, создать собственные проекты и просто провести интересный досуг за настольными играми или просмотром фильма!» - написал Иван Белугин.

Победу в грантовом конкурсе принесла специалист по молодежной политике администрации Локнянского округа Анастасия Кузьмина. Она защитила проект на площадке V Форума молодежных избирательных комиссий, который проходил в Пскове. На реализацию проекта выделят 350 тысяч рублей. На эти деньги отремонтируют помещение, закупят оборудование и мебель.

«Благодарю избирательную комиссию Псковской области, лично председателя Игоря Сопова и всех специалистов, кто помогал готовить заявку и предоставил возможность сделать жизнь людей лучше! Впервые грант Росмолодежи отправляется в наш округ. Уверен, благодаря площадке для коммуникаций создадим еще больше крутых инициатив», — заключил глава округа.

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