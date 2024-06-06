Форум молодёжных избирательных комиссий стартовал в Пскове

12:20, 06 июня 2024, ПАИ

V Форум молодёжных избирательных комиссий начал свою работу в Пскове в четверг, 6 июня. Форум проходит в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье», передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Стать участниками форума смогли представители субъектов России и Белоруссии от 18 до 35 лет, интересующиеся избирательным процессом.

Также у участников Форума молодёжных избирательных комиссий будет есть возможность выиграть до 400 000 рублей на реализацию социального проекта в рамках конкурса «Росмолодёжь. Гранты».

Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что Форум молодёжных избирательных комиссий проходил в регионе и в 2023 году. В частности, с 18 по 19 мая его посетили представители молодёжи из 29 субъектов России и Белоруссии. Общее количество участников – 112 человек.