Форум молодёжных избирательных комиссий стартовал в Пскове
V Форум молодёжных избирательных комиссий начал свою работу в Пскове в четверг, 6 июня. Форум проходит в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье», передаёт корреспондент ПАИ.
Стать участниками форума смогли представители субъектов России и Белоруссии от 18 до 35 лет, интересующиеся избирательным процессом.
Также у участников Форума молодёжных избирательных комиссий будет есть возможность выиграть до 400 000 рублей на реализацию социального проекта в рамках конкурса «Росмолодёжь. Гранты».
Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что Форум молодёжных избирательных комиссий проходил в регионе и в 2023 году. В частности, с 18 по 19 мая его посетили представители молодёжи из 29 субъектов России и Белоруссии. Общее количество участников – 112 человек.
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