Квест по фильмам, снятым в Пскове, состоится 22 июня

10:35, 10 июня 2024, ПАИ

22 июня Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых людей присоединиться к краеведческой прогулке в формате квеста «Псков в культовых кинолентах XX века». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

Начало экскурсии в 14:00 у входа в Псковский кремль у башни Святых ворот, где находится музейная касса.

Во время прогулки участники познакомятся с известными фильмами, снятыми в Пскове: «Парижский сапожник», «Два капитана», «Андрей Рублёв» и «Ошибка резидента», узнают интересные факты о памятниках архитектуры, запечатлённых в этих кинолентах, и увидят кадры с Псковом.

Чтобы присоединиться к экскурсии, нужно зарегистрироваться здесь: https://vk.com/duxovno. Кроме того, необходимо позаботиться об удобной одежде и обуви по погоде.