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ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с петербургским «Зенитом-2»

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью – 0:0 с петербургским «Зенитом-2» в рамках 10-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с петербургским «Зенитом-2». Фото: Елена Костюкович

«Очень эмоциональная игра. Некий праздник футбола, когда такие хорошие команды приезжают. Атмосфера на трибунах настоящая, футбольная. Что не понравилось – простые ошибки мы допускаем в середине поля, что приводит к опасным моментам у наших ворот. Понравилось, что сыграли на ноль. Была хорошая самоотдача, ребята бились друг за друга. Хотелось победить, но сегодня у нас этого не получилось», – отметил главный тренер «Луки-Энергия» Сергей Осадчук на послематчевой пресс-конференции.

По итогам тура великолучане занимают 14-е место в таблице, имея в активе девять очков.

Следующий матч подопечные Сергея Осадчука проведут в гостях против московского «Спартака-2» в ближайший четверг, 13 июня.

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