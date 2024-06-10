Подросток из Пскова, похитивший у пенсионеров 1,2 млн рублей, получил условный срок

11:02, 10 июня 2024, ПАИ

Подросток из Пскова, похитивший у шести пенсионеров 1,2 млн рублей, получил условный срок, сообщили ПАИ в прокуратуре Красногородского района.

Молодой человек, вступив в сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, представлялся курьером и забирал деньги у пенсионеров, которых перед этим «обрабатывал» сообщник подростка.

Так у шести пенсионеро из пяти районов Псковской области удалось похитить 1 260 000 рублей.

Приговором Бежаницкого районного суда (по месту совершения большего количества преступлений) молодой человек получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с подсудимого денежных средств в полном объеме похищенного.