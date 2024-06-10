Почему болит голова после сна, объяснила врач

11:28, 10 июня 2024, ПАИ

О причинах головной боли после сна рассказала невролог Зиярат Исакова, сообщает «Газета.ru».

Одной из распространённых причин головной боли является напряжение мышц, которое происходит из-за неудобной подушки, матраса или позы. Также нередко голова после сна может болеть от обезвоживания, поэтому врач рекомендует пить перед сном достаточное количество воды, а также исключить кофе и алкоголь.

Голова может болеть после короткого сна (так как накапливается усталость и напряжение) или, напротив, после слишком длительного сна из-за нарушения биоритмов.

Тревога, стресс и другие психологические факторы также могут способствовать возникновению головных болей ввиду того, что они нарушают нормальные циклы сна и организм не успевает восстанавливаться. «В таких случаях важно работать над общим состоянием психического здоровья и искать способы уменьшения стрессовых факторов», – отметила Зиярат Исакова.

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