Великолучанин взял бронзу чемпионата России по таврелям

11:14, 10 июня 2024, ПАИ

Великолучанин Валентин Власов занял третье место на чемпионате России по таврелям, который прошёл в Краснодарском крае с 4 по 6 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Всего в соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из семи регионов страны, которые разыграли титул чемпиона по классическим таврелям с контролем времени в 30 минут и 30 секунд добавления на каждый ход. Валентину Власову по итогам 11 туров удалось набрать 7,5 очка.

Также три медали взяли спортсмены Псковской области в двоеборье по шахматам и таврелям. Золото завоевал Валентин Власов, серебро досталось Владиславу Виноградову, а бронзу взял Илья Малашкин. В итоге команда Псковской области заняла второе место.

Отметим, что Кристина Яковлева стала третьей в Кубке России среди девушек старшей возрастной группы.

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