Руководитель программы «Роспатриот»: Мы начинаем новую историю «Истоков»

12:30, 10 июня 2024, ПАИ

Первый заезд Всероссийского проекта «Истоки. Школа» стартовал в Печорах. Смена получила название «Русское слово» и продлится с 9 по 13 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе проекта.

«Истоки» – это созидание, сопричастность и самоидентификация себя как наследника великой культуры и великой истории. Сегодня мы начинаем новую историю нашего проекта. В Печорах участников ждёт шесть заездов, каждый из которых направлен на укрепление ценностей и традиций нашей Родины. В проекте «Истоки. Школа» принимают участие представители из 34 регионов страны. Уверена, что первая смена даст яркий старт и подарит участникам новые возможности и креативные идеи», – выступила с приветственным словом руководитель программы «Роспатриот» Елена Беликова.

Первый заезд посвящён актуальным вопросам и проблемам современного русского языка и литературы, эффективной межкультурной коммуникации и новым возможностям развития диалога культур.

Проект «Истоки. Школа» уже во второй раз проходит в Печорах на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

«Такой крупный молодёжный проект даёт возможность многочисленным участникам в буквальном смысле слова прикоснуться к истокам своего Отечества, своей православной веры и огромной стойкости духа своих великих предшественников в старинной православной святыне: Псково-Печерском монастыре на древней Псковской земле», – отметил архиепископ Печорский Матфей.

Всего в этом году пройдёт шесть смен проекта «Истоки. Школа». Каждая из них посвящена различным тематикам. Кроме смены «Русское слово» пройдут смены «Школа юнармейца», «Школа реставратора», «Твой герой», «Истоки. Медиа» и «Семейное волонтёрство: передача культурного наследия из поколения в поколение». Узнать куда ещё можно подать заявку на участие можно здесь.

«Важно, чтобы наша молодёжь понимала необходимость сохранения исторической памяти. История пишется веками, находя своё отражение в памятниках, книгах, картинах и песнях. И для нас особенно приоритетно, чтобы молодёжь ценила, уважала и помнила то, что было создано усилиями наших предков. Такие проекты как «Истоки. Школа» решают эту задачу. Желаю всем участникам продуктивной и интересной работы!» – отметил статс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Денис Аширов.

Среди участников первого заезда более 100 молодых людей из 34 регионов страны, в том числе иностранные студенты. В течение недели для них запланированы лекции, мастер-классы от экспертов индустрии, работа в тематических мастерских, экскурсионная и развлекательная программы.