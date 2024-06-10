В Великих Луках спортсмены продолжают регистрироваться на встречу воздухоплавателей

13:00, 10 июня 2024, ПАИ

Регистрация участников 28-й Международной встречи воздухоплавателей продолжается в Великих Луках, сообщается в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Регистрацию прошли ещё три пилота, в том числе супружеская пара Дмитрий Кузьминых и Диана Насонова из Московской области.

«В Великие Луки Диана Насонова приезжает с 2004 года, вначале в качестве судьи, а с 2011 года – уже как пилот. Она не пропускает встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Здесь не только началась её лётная карьера, но и зародилась семья», – отметили организаторы.

По словам Дианы Насоновой, именно на встрече воздухоплавателей она познакомилась со своим мужем: она была судьёй, а он – пилотом.

«Как и прежде, Диана с супругом приехали на встречу воздухоплавателей вместе с детьми, а в составе её и Дмитрия команды – молодёжь», – рассказали организаторы мероприятия.

Напомним, что Международная встреча воздухоплавателей проходит в Великих Луках с 9 по 16 июня.

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