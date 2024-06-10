Камерный хор и орган приглашают послушать псковичей в печорской кирхе

13:07, 10 июня 2024, ПАИ

12 июня в 16:00 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах (Гагарина, 12а) состояится концерт органной и хоровой музыки, сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступит камерный хор FORTIS из Санкт-Петербурга и органистка Дина Ихина.

В программе: И. С . Бах. Прелюдия и гавот; Хорал Jesu, meine Freude; Михаил Ипполитов-Иванов. Благослови, душе моя, Господа; Клаудио Монтеверди. Adoramus te, Christe; Дитрих Букстехуде. Alleluia; Феликс Мендельсон-Бартольди. Lass, o Herr, mich hülfe finden, соло - Татьяна Парцалис; Сезар Франк. Panis angelicus, соло - Анна Селиверстова, Михаил Козлов; Камиль Сен Санс. Deus Abraham, соло - Дарина Ге;

Габриэль Форе. Cantique de Jean Racine; Александр Гречанинов. Cantate Domino; Аноним. Аллелуйа и др.