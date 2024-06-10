Основательница бренда Yasya станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

13:33, 10 июня 2024, ПАИ

Основательница бренда Yasya Руслана Комлева станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 10 июня.

Чем завоёвывает аудиторию косметический бренд из Пскова? Перевернулся ли на улице косметической индустрии самосвал с пряниками с уходом с российского рынка иностранных производителей? Маркетплейсы – палочка-выручалочка или лотерея для локальных брендов?

Об этом и многом другом с Русланой Комлевой поговорят ведущие программы Сергей Пакреев и Александр Машкарин.

«Бизнес-ланч» выйдет в прямой эфир в 14:00.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».