Основательница бренда Yasya станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
Основательница бренда Yasya Руслана Комлева станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 10 июня.
Чем завоёвывает аудиторию косметический бренд из Пскова? Перевернулся ли на улице косметической индустрии самосвал с пряниками с уходом с российского рынка иностранных производителей? Маркетплейсы – палочка-выручалочка или лотерея для локальных брендов?
Об этом и многом другом с Русланой Комлевой поговорят ведущие программы Сергей Пакреев и Александр Машкарин.
«Бизнес-ланч» выйдет в прямой эфир в 14:00.
Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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