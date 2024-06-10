Пскович вышел в четвертьфинал Медийной футбольной лиги

14:29, 10 июня 2024, ПАИ

Пскович, выступающий за команду «Тандем», Владислав Сакадеев вышел в четвертьфинал Медийной футбольной лиги. Его команда заняла первое место в группе, передаёт корреспондент ПАИ.

В групповом этапе «Тандем» обыграл одну из самых известных медиакоманд «Амкал» в серии буллиталити, уступил «Чисто Питеру», выиграл в основное время у «Народной команды», Dmedia и «Родины Медиа». Также «Тандем» в серии буллиталити обыграл Broke Boys и выиграл у команды Азамата Мусагалиева «ФК 10».

Свой путь в медиалиге «Тандем» продолжит в четвертьфинале турнира.

Отметим, что Медийная футбольная лига – это российский турнир для команд, в составе которых играют бывшие профессиональные футболисты, известные музыканты, актёры, блогеры, журналисты и прочие.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».