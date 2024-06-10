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Пскович вышел в четвертьфинал Медийной футбольной лиги

Пскович, выступающий за команду «Тандем», Владислав Сакадеев вышел в четвертьфинал Медийной футбольной лиги. Его команда заняла первое место в группе, передаёт корреспондент ПАИ.

Пскович вышел в четвертьфинал Медийной футбольной лиги. Фото: пресс-служба Медийной футбольной лиги

В групповом этапе «Тандем» обыграл одну из самых известных медиакоманд «Амкал» в серии буллиталити, уступил «Чисто Питеру», выиграл в основное время у «Народной команды», Dmedia и «Родины Медиа». Также «Тандем» в серии буллиталити обыграл Broke Boys и выиграл у команды Азамата Мусагалиева «ФК 10».

Свой путь в медиалиге «Тандем» продолжит в четвертьфинале турнира.

Отметим, что Медийная футбольная лига – это российский турнир для команд, в составе которых играют бывшие профессиональные футболисты, известные музыканты, актёры, блогеры, журналисты и прочие.

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