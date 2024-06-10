10 млн рублей и квартиру потеряла псковская пенсионерка из-за мошенников

14:46, 10 июня 2024, ПАИ

Мошенники выманили у псковской пенсионерки порядка десяти миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пожилой псковичке неоднократно звонили мошенники. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они уверяли пенсионерку в том, что якобы какие-то злоумышленники пытаются завладеть доступом к её счетам. Обманным путём мошенники украли у пожилой женщины порядка десяти миллионов рублей. Также, по имеющимся данным, они вынудили её продать квартиру.

Пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.