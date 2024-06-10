Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области

14:32, 10 июня 2024, ПАИ

Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Происшествие случилось в городе Шебекино. Среди пострадавших – трое бойцов самообороны и оператор телеканала «Россия 24».

Сотрудника телеканала доставили в тяжёлом состоянии в Шебекинскую центральную районную больницу, врачи проводят операцию. Одного из бойцов также госпитализировали на скорой помощи в больницу. Двум другим бойцам уже оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.

В настоящий момент на месте происшествия работают все оперативные службы, выясняются подробности произошедшего.