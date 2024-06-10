Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области
Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Происшествие случилось в городе Шебекино. Среди пострадавших – трое бойцов самообороны и оператор телеканала «Россия 24».
Сотрудника телеканала доставили в тяжёлом состоянии в Шебекинскую центральную районную больницу, врачи проводят операцию. Одного из бойцов также госпитализировали на скорой помощи в больницу. Двум другим бойцам уже оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.
В настоящий момент на месте происшествия работают все оперативные службы, выясняются подробности произошедшего.
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