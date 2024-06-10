Историю появления изразцов Одигитрии на псковской косметике, рассказала основательница бренда

18:20, 10 июня 2024, ПАИ

Историю появления дизайна изразцов XVll века псковской церкви Одигитрии на этикетке косметики Yasya, рассказала основательница бренда Yasya Руслана Комлева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это была долгая история. Я ходила в епархию, писала. Сначала мне отказали, но потом я встретилась с отцом Андреем Вахрушевым. Мы долго беседовали, я ему рассказала о своём пути, о том, как важно доносить культурный код. Мне захотелось, чтобы молодое поколение проходя по магазинам видело рядом своё наследие, своё национальное достояние», – подчеркнула основательница бренда.

Напомним, что бренд из Псковской области Yasya вошёл в десятку победителей всероссийского конкурса «Культурный код» вместе с производителями из других регионов России. Организатором конкурса стал крупнейший в стране маркетплейс.

Внимание на косметику обратили и на Петербургском международном экономическом форуме, отметила Руслана Комлева.

«Это было очень почётно, потому что там стоял холст с фотографией нашего изразца», – заметила основательница бренда.

Ранее псковский бренд Yasya презентовал свою продукцию на выставке-форуме «Россия». А в апреле бренд стал победителем национальной премии в сфере здорового образа жизни и осознанного потребления Green Awards в номинации «Лучший натуральный дезодорант».