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Историю появления изразцов Одигитрии на псковской косметике, рассказала основательница бренда

Историю появления дизайна изразцов XVll века псковской церкви Одигитрии на этикетке косметики Yasya, рассказала основательница бренда Yasya Руслана Комлева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Руслана Комлева. Фото: ПАИ

«Это была долгая история. Я ходила в епархию, писала. Сначала мне отказали, но потом я встретилась с отцом Андреем Вахрушевым. Мы долго беседовали, я ему рассказала о своём пути, о том, как важно доносить культурный код. Мне захотелось, чтобы молодое поколение проходя по магазинам видело рядом своё наследие, своё национальное достояние», – подчеркнула основательница бренда.

Напомним, что бренд из Псковской области Yasya вошёл в десятку победителей всероссийского конкурса «Культурный код» вместе с производителями из других регионов России. Организатором конкурса стал крупнейший в стране маркетплейс.

Внимание на косметику обратили и на Петербургском международном экономическом форуме, отметила Руслана Комлева.

«Это было очень почётно, потому что там стоял холст с фотографией нашего изразца», – заметила основательница бренда.

Ранее псковский бренд Yasya презентовал свою продукцию на выставке-форуме «Россия». А в апреле бренд стал победителем национальной премии в сфере здорового образа жизни и осознанного потребления Green Awards в номинации «Лучший натуральный дезодорант».

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