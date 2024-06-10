Псковский гребец примет участие в играх БРИКС

15:36, 10 июня 2024, ПАИ

Псковский гребец Павел Сорин примет участие в играх БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.

Павел Сорин участвует в играх в составе восьмёрки вместе с Романом Ломачевым, Артёмом Косовым, Ильёй Кондратьевым, Алексеем Воробьёвым, Олегом Дудко, Ильёй Ивановым и Иваном Кладовым. Рулевым у состава станет Евгений Терехов.

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