Псковский гребец примет участие в играх БРИКС
Псковский гребец Павел Сорин примет участие в играх БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.
Павел Сорин участвует в играх в составе восьмёрки вместе с Романом Ломачевым, Артёмом Косовым, Ильёй Кондратьевым, Алексеем Воробьёвым, Олегом Дудко, Ильёй Ивановым и Иваном Кладовым. Рулевым у состава станет Евгений Терехов.
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