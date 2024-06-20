Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Основатель архитектурного бюро стал гостем восьмого выпуска передачи «Кофемолка»

Восьмой выпуск передачи «Кофемолка» вышел на сайте Псковского агентства информации. Ведущие программы – директор центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров. Они приглашают своих гостей на чашку кофе в кафе «Кофе с Кикоиным».

Тема для обсуждения зависит от того, какой кофе выберет собеседник. Среди тем представлены: время, деньги, кадры, семья и бизнес-идея. Каждая тема включает в себя несколько вопросов, а какая из них попадётся гостю – решает знаменитая кофемолка.

На этот раз гостем программы стал архитектор, девелопер, основатель архитектурного бюро Stankevich.design Сергей Станкевич. Он выбрал фильтр, поэтому темой для обсуждения стали кадры, персонал и клиенты.

В выпуске обсудили, может ли искусственный интеллект заменить человека, легко ли стать проектировщиком и как соблюдать баланс между работой и дружбой.

Седьмой выпуск программы можно посмотреть здесь.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Реклама. АНО «ФГРП ПО» (МКК). ИНН 6027123709.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2024

Михаил Ведерников обсудил с руководством Росреестра проекты в сфере земельно-имущественных отношений
20 июня 2024

22 и 23 июня дополнительные автобусы запустят на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» в Пскове

20 июня 2024

До 26 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 21 июня
20 июня 2024

Псковичей приглашают отправиться в путешествие по Запсковью
20 июня 2024

Тала Нещадимова: Ни одна метеостанция не зафиксировала торнадо в Псковской области
20 июня 2024

Участники «Движения первых» могут поехать в Крым всей семьёй
20 июня 2024

Псковичей приглашают присоединиться к международной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»
20 июня 2024

Мультимедийную выставку «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг» увидят жители Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...