Основатель архитектурного бюро стал гостем восьмого выпуска передачи «Кофемолка»

10:23, 20 июня 2024, ПАИ

Восьмой выпуск передачи «Кофемолка» вышел на сайте Псковского агентства информации. Ведущие программы – директор центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров. Они приглашают своих гостей на чашку кофе в кафе «Кофе с Кикоиным».

Тема для обсуждения зависит от того, какой кофе выберет собеседник. Среди тем представлены: время, деньги, кадры, семья и бизнес-идея. Каждая тема включает в себя несколько вопросов, а какая из них попадётся гостю – решает знаменитая кофемолка.

На этот раз гостем программы стал архитектор, девелопер, основатель архитектурного бюро Stankevich.design Сергей Станкевич. Он выбрал фильтр, поэтому темой для обсуждения стали кадры, персонал и клиенты.

В выпуске обсудили, может ли искусственный интеллект заменить человека, легко ли стать проектировщиком и как соблюдать баланс между работой и дружбой.

Седьмой выпуск программы можно посмотреть здесь.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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