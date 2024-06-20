Основатель архитектурного бюро стал гостем восьмого выпуска передачи «Кофемолка»
Восьмой выпуск передачи «Кофемолка» вышел на сайте Псковского агентства информации. Ведущие программы – директор центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров. Они приглашают своих гостей на чашку кофе в кафе «Кофе с Кикоиным».
Тема для обсуждения зависит от того, какой кофе выберет собеседник. Среди тем представлены: время, деньги, кадры, семья и бизнес-идея. Каждая тема включает в себя несколько вопросов, а какая из них попадётся гостю – решает знаменитая кофемолка.
На этот раз гостем программы стал архитектор, девелопер, основатель архитектурного бюро Stankevich.design Сергей Станкевич. Он выбрал фильтр, поэтому темой для обсуждения стали кадры, персонал и клиенты.
В выпуске обсудили, может ли искусственный интеллект заменить человека, легко ли стать проектировщиком и как соблюдать баланс между работой и дружбой.
Седьмой выпуск программы можно посмотреть здесь.
Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Реклама. АНО «ФГРП ПО» (МКК). ИНН 6027123709.
Михаил Ведерников обсудил с руководством Росреестра проекты в сфере земельно-имущественных отношений
22 и 23 июня дополнительные автобусы запустят на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» в Пскове
Псковичей приглашают присоединиться к международной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»