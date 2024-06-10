Около 500 раз выезжала Росгвардия на охраняемые объекты в Псковской области в июне

16:15, 10 июня 2024, ПАИ

Около 500 раз выезжали подразделения вневедомственной охраны Росгвардии на охраняемые объекты в Псковской области за июнь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

По результатам выездов росгвардейцы задержали и доставили в органы внутренних дел за совершение административных правонарушений более 100 человек.

Так, 9 июня экипажи Росгвардии два раза выезжали в гипермаркет «Лента» на Рижском проспекте в Пскове. Там экипаж задержал двух граждан. Их подозревают в хищении товаров на сумму около трёх тысяч рублей.

Кроме того, один раз экипаж выезжал в магазин «Магнит» на улице Коммунальной. Оттуда в отдел полиции был доставлен мужчина по подозрению в хищении семи упаковок сыра.

Ранее сообщалось, что около 200 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю.