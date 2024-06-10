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Спорт

Со встречи воздухоплавателей в Великих Луках можно отправить памятную корреспонденцию

Ежегодно к Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках «Почта России» выпускает памятный штемпель. В этом году на нём изобразили новый зарегистрированный товарный знак «Великие Луки — столица спортивного воздухоплавания». Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

Памятные открытки и письма с оттиском специального почтового штемпеля посетители и участники 28-й Международной встречи воздухоплавателей смогут отправить с 10 по 16 июня. Всё это время штемпель будет находиться в почтовом отделении 181113 по адресу: г. Великие Луки, ул. Некрасова, д. 1.

Воздушный шар «Почты России» традиционно примет участие в 29-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту под управлением опытного пилота страны Сергея Чинёнова.

В дни чемпионата доставлять корреспонденцию будет также баллонная почта.

Ранее сообщалось, что в 28-й Международной встрече воздухоплавателей примут участие 44 пилота.

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