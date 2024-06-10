Студенты ПсковГУ вошли в число победителей Всероссийского студенческого проекта «Твой ход»

15:47, 10 июня 2024, ПАИ

Студенты института физико-математических наук и информационных технологий ПсковГУ стали победителями Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» в треке «Первопроходец», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

«Никогда бы не подумала, что стану победителем такого масштабного конкурса! Прошла путь по треку «Первопроходец», и вот я уже в числе топ-200 по всей России! Дальше – больше, а сейчас меня ждёт Москва!» – поделилась впечатлениями Екатерина Романова.

«Вот и подошёл к концу первый модуль трека «Первопроходец» проекта «Твой ход». В результате моё имя прозвучало в списке победителей. Я рад, что смог принять участие в этом конкурсе и заявить о себе», – отметил Владислав Елисеев.

Студенческий директор физмата Лилия Содель также стала победителем первого модуля трека «Первопроходец». Девушка рассказала, что участие в конкурсе дало ей возможность показать себя и получить много новых знаний.

Награждение победителей состоится в Москве в День молодёжи, 29 июня.

Добавим, Всероссийский студенческий проект «Твой ход» – масштабное студенческое сообщество, где каждый готов направить усилия и энергию на создание востребованных проектов, развитие образовательных организаций и реализацию своего интеллектуального потенциала в России. «Твой ход» формирует благоприятную среду для генерации, развития проектов и инициатив активной молодёжи, которая живёт и создаёт в России. Проект реализует Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Министерство науки и высшего образования России, а также он входит в президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей».