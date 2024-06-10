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О подготовке к ЕГЭ по литературе рассказала стобалльница из Великих Лук

Одним из семи выпускников, получивших максимальный балл на экзамене по литературе, стала Анастасия Яровикова из великолукского Педагогического лицея, которая рассказала пресс-службе комитета по образованию, как готовилась к ЕГЭ.

Фото регионального комитета по образованию

«ЕГЭ по литературе – непростой экзамен, и подготовка к нему – комплексная работа и в школе, и дома. Я готовилась к литературе с начала 10 класса в онлайн-школе «Литература со вкусом», а с начала 11 класса начала заниматься в онлайн-школе. Кроме того, для меня важным было черпать знания и в школе. Я добросовестно готовилась к урокам по литературе, и, как оказалось, не зря. Упорный труд, ежедневная подготовка, поддержка близких и учителей принесли мне сто баллов на экзамене. На ЕГЭ я не испытывала сильного волнения, так как понимала, что тщательно подготовилась к этому испытанию. Мой вариант не показался мне простым, но, к счастью, мне многое удалось вспомнить и написать в сочинениях. Я бесконечно рада получить максимальный балл – это показатель того, что все мои труды были не напрасны. Что может быть лучше?

Теперь мне остается ждать результатов других экзаменов и верить, что я смогу составить достойную конкуренцию выпускникам нашей страны и поступить в Санкт-Петербург», – рассказала выпускница.

Анастасия – отличница и претендует на золотую медаль. Интересы Насти не ограничиваются школьной программой. Настя с красным дипломом окончила музыкальную школу им. М. П. Мусоргского по специальности «фортепиано».

Напомним, что экзамен по литературе проходил 23 мая, в экзамене участвовало 149 человек, результаты выпускники узнали 6 июня, в их числе семь 100-балльных результатов.

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