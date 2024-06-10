Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Новоржевском районе

16:29, 10 июня 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Lada не справился с управлением на повороте, в результате машина вылетела в кювет в Новоржевском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека. Они отказались от госпитализации.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Выясняются обстоятельства произошедшего.