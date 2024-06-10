Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Новоржевском районе
Водитель автомобиля Lada не справился с управлением на повороте, в результате машина вылетела в кювет в Новоржевском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека. Они отказались от госпитализации.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 июня 2024
В Опочецком районе проводится проверка из-за гибели мужчины при пожаре
10 июня 2024
Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Новоржевском районе