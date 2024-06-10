Названа специя, защищающая мозг от старения
Исследователи назвали специю, защищающую мозг от старения и предотвращающую развитие болезни Альцгеймера. Соответствующая статья опубликована в MDPI.
Учёные пришли к выводу, что куркума [индийская специя ярко-желтого цвета. – ПАИ] предотвращает развитие заболеваний, при которых гибнут клетки мозга с последующей деменцией и деградацией.
Кроме того, куркумин [основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы. – ПАИ] помогает при лечении заболеваний сердца, сосудов, печени и почек.
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