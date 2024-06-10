Названа специя, защищающая мозг от старения

16:47, 10 июня 2024, ПАИ

Исследователи назвали специю, защищающую мозг от старения и предотвращающую развитие болезни Альцгеймера. Соответствующая статья опубликована в MDPI.

Учёные пришли к выводу, что куркума [индийская специя ярко-желтого цвета. – ПАИ] предотвращает развитие заболеваний, при которых гибнут клетки мозга с последующей деменцией и деградацией.

Кроме того, куркумин [основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы. – ПАИ] помогает при лечении заболеваний сердца, сосудов, печени и почек.