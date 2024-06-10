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Врач рассказала, почему не стоит купаться в фонтанах

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического университета Елена Эсауленко назвала главные опасности, подстерегающие любителей ополоснуться в фонтане.

Купание в фонтане может обернуться тяжелыми заболеваниями, которые придется лечить в стационаре.

«Вода из фонтана опасна тем, что в ней находится много инфекционных патогенов. Это острые кишечные, респираторные инфекции, конъюнктивиты. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», – пояснила врач.

Многие думают, что вода в фонтане проточная, но это не так. В процессе эксплуатации жидкость в фонтане обновляется не часто и, кроме того, не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятий спортом.

«Изначально работа фонтана обеспечивается водопроводной водой, но ее циркуляция идет по замкнутому контуру, и меняется она лишь 1 раз в 3 месяца в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами Роспотребнадзора», – добавила инфекционист.

Вода в чаше фонтана прогревается, а теплая вода, как известно, благоприятная среда для размножения бактерий. Поэтому чем жарче температура воздуха, а соответственно, и воды в фонтане, тем больше в ней опасных микроорганизмов.

«Фонтан кишит патогенами. Вокруг летают птицы, оставляют в воде перья и продукты жизнедеятельности, люди моют в нем руки и ноги, купаются собаки. Поэтому если мы решили помыть в фонтане руки или искупаться, то нас ожидают инфекционные болезни», – отметила профессор Эсауленко.

«Не стоит ходить по дну фонтана еще и потому, что там могут оказаться какие-то инженерные конструкции, выходы труб, иллюминация, просто брошенные на дно острые предметы, которые травмируют ноги», – предостерегла врач.

Сухие фонтаны, которые не имеют видимого резервуара с водой, – менее опасны. Жидкость в них бьёт из-под поверхности мостовой и тут же отводится обратно в подземную чашу.

«Но в основании такого фонтана все равно остается вода, которая прогревается солнцем и становится благоприятной средой для размножения бактерий. Когда люди ходят босиком по такому фонтану, возможно, у них есть ранки на коже, через которые патогены проникают в организм человека. Нельзя забывать и о грибковых заболеваниях, которые тяжело лечатся», – уточнила Елена Эсауленко.

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