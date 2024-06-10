Псковичей приглашают поучаствовать во Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2025»

17:05, 10 июня 2024, ПАИ

Псковичи могут принять участие в десятом сезоне Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2025», сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

К участию приглашают граждан РФ старше 16 лет. Подавать заявки могут и сольные исполнители, и вокально-инструментальные группы. Заявку на участие можно подать до 15 июля. С правилами подачи заявки можно ознакомиться здесь.

Победителей определят по итогам всероссийского голосования телезрителей и решения экспертного жюри.

С более подробной информацией о правилах подачи заявки можно ознакомиться на официальном сайте телеканала.