Ещё одну крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Пскове

17:11, 10 июня 2024, ПАИ

Крышу многоквартирного дома № 20б на улице Льва Толстого капитально отремонтировали в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Работы проводились в рамках краткосрочного плана региональной программы капремонта на 2024 год. Их выполнила подрядная организация ООО «ОптимаСтрой».

Подрядчик разобрал старое покрытие кровли, отремонтировал стропильную систему и обрешётку с последующей обработкой деревянных элементов составом огнебиозащиты, а также выполнил устройство новой фальцевой кровли.



Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области



Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области



Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области



Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области







Кроме того, на крыше выполнили перекладку печных и вентиляционных труб, установили колпаки над шахтами и вентиляционными трубами.

Также подрядчик установил ограждающие конструкции со снегозадержанием, выполнил устройство водосточной системы, отремонтировал козырёк над входом в подъезд и выполнил устройство слуховых окон.

Члены приёмочной комиссии высоко оценили качество выполненных работ, работы приняты в полном объёме, заключили в пресс-службе.