В продукции псковского производителя выявили бактерии сальмонеллы
В пищевой продукции псковского производителя выявили бактерии сальмонеллы, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В мае сотрудники ведомства отобрали пробы куриных полуфабрикатов псковской птицефабрики ООО «Племрепродуктор Назия». Отобранные образцы прошли лабораторное исследование. В охлаждённых головах цыплят-бройлеров специалисты обнаружили бактерии сальмонеллы, способные нанести вред здоровью человека.
Ранее сотрудники Россельхознадзора уже выявляли несоответствие по показателю бактерии сальмонеллы в крыльях цыплёнка-бройлера того же производителя.
Управление Россельхознадзора объявило предприятию-производителю предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.
В Опочецком районе проводится проверка из-за гибели мужчины при пожаре
Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в кювет в Новоржевском районе