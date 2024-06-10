В продукции псковского производителя выявили бактерии сальмонеллы

17:15, 10 июня 2024, ПАИ

В пищевой продукции псковского производителя выявили бактерии сальмонеллы, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В мае сотрудники ведомства отобрали пробы куриных полуфабрикатов псковской птицефабрики ООО «Племрепродуктор Назия». Отобранные образцы прошли лабораторное исследование. В охлаждённых головах цыплят-бройлеров специалисты обнаружили бактерии сальмонеллы, способные нанести вред здоровью человека.

Ранее сотрудники Россельхознадзора уже выявляли несоответствие по показателю бактерии сальмонеллы в крыльях цыплёнка-бройлера того же производителя.

Управление Россельхознадзора объявило предприятию-производителю предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.