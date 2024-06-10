Опубликован список водоёмов Псковской области, где можно и нельзя купаться
Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало список пригодных и непригодных для купания водоёмов. В пресс-службе ведомства предоставили актуальную информацию о пляжах в регионе.
Качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:
- в реке Ловати: в районе городского пляжа Великих Лук;
- в озере Озерки Локнянского района;
- в Кислом озере Великолукского района;
- в Урицком озере у деревни Урицкое Великолукского района: детский оздоровительный лагерь «Космос»;
- в озерах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;
- в реке Лусня посёлка Кунья;
- в Жижицком озере у деревни Наумово Куньинского района.
Водоёмы, пригодные для купания:
- Псков: река Великая в районе городского пляжа;
- Великолукский район: озеро Сорито, озере Болоздынь в районе оздоровительного лагеря «Берёзка»;
- Гдовский район: озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;
- Островский район: река Великая в районе Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе лагеря «Алые паруса»;
- Палкинский район: озеро Смоленское в посёлке Палкино;
- Невельский район: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озёра», озеро Березовское в районе лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе лагеря «Солнечный» и озеро Малый Иван в районе лагеря «Юный Железнодорожник».
Для купания следует использовать только организованные зоны отдыха и избегать мест купания, где безопасность не гарантирована, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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