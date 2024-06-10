Опубликован список водоёмов Псковской области, где можно и нельзя купаться

18:13, 10 июня 2024, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало список пригодных и непригодных для купания водоёмов. В пресс-службе ведомства предоставили актуальную информацию о пляжах в регионе.

Качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

в реке Ловати: в районе городского пляжа Великих Лук;

в озере Озерки Локнянского района;

в Кислом озере Великолукского района;

в Урицком озере у деревни Урицкое Великолукского района: детский оздоровительный лагерь «Космос»;

в озерах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;

в реке Лусня посёлка Кунья;

в Жижицком озере у деревни Наумово Куньинского района.

Водоёмы, пригодные для купания:

Псков: река Великая в районе городского пляжа;

Великолукский район: озеро Сорито, озере Болоздынь в районе оздоровительного лагеря «Берёзка»;

Гдовский район: озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;

Островский район: река Великая в районе Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе лагеря «Алые паруса»;

Палкинский район: озеро Смоленское в посёлке Палкино;

Невельский район: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озёра», озеро Березовское в районе лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе лагеря «Солнечный» и озеро Малый Иван в районе лагеря «Юный Железнодорожник».

Для купания следует использовать только организованные зоны отдыха и избегать мест купания, где безопасность не гарантирована, подчеркнули в Роспотребнадзоре.