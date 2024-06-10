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Опубликован список водоёмов Псковской области, где можно и нельзя купаться

Управление Роспотребнадзора по Псковской области опубликовало список пригодных и непригодных для купания водоёмов. В пресс-службе ведомства предоставили актуальную информацию о пляжах в регионе.

Фото: ПАИ

Качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

  • в реке Ловати: в районе городского пляжа Великих Лук;
  • в озере Озерки Локнянского района;
  • в Кислом озере Великолукского района;
  • в Урицком озере у деревни Урицкое Великолукского района: детский оздоровительный лагерь «Космос»;
  • в озерах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;
  • в реке Лусня посёлка Кунья;
  • в Жижицком озере у деревни Наумово Куньинского района.

Водоёмы, пригодные для купания:

  • Псков: река Великая в районе городского пляжа;
  • Великолукский район: озеро Сорито, озере Болоздынь в районе оздоровительного лагеря «Берёзка»;
  • Гдовский район: озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга»;
  • Островский район: река Великая в районе Острова и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе лагеря «Алые паруса»;
  • Палкинский район: озеро Смоленское в посёлке Палкино;
  • Невельский район: озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе лагеря «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озёра», озеро Березовское в районе лагеря «Ленок», озеро Балаздынь в районе лагеря «Солнечный» и озеро Малый Иван в районе лагеря «Юный Железнодорожник».

Для купания следует использовать только организованные зоны отдыха и избегать мест купания, где безопасность не гарантирована, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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