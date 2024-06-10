День села отпраздновали в деревне Печорского муниципального округа

20:38, 10 июня 2024, ПАИ

День села отпраздновали в деревне Лазарево Печорского муниципального округа сегодня, 10 июня. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Праздник приурочен к дню образования печорского предприятия по производству кормов. Именно в июне 1976 года был забит первый колышек – и началось строительство нового сельскохозяйственного предприятия. Сейчас оно называется сельскохозяйственный производственный кооператив «Лазарево» (СХПК «Лазарево»). В адрес работников прозвучали поздравления.

Собравшихся на празднике поприветствовал председатель Совета ветеранов Печорского муниципального округа Александр Демьяненко. Он поздравил пенсионеров, которые проживают на территории населённого пункта, в том числе педагога по специальности, активистку Нелли Добрину. Особо отмечен также житель села Даниил Жуков, успешно прошедший областной конкурс чтецов.

Поздравили жителей села также депутат Светлана Перканюк и начальник Управления образования Печорского района Оксана Терентьева.

Всем жителям села были адресованы поздравления Печорского районного центра культуры. В завершение праздника состоялась дискотека.