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Представители УФСИН и УФССП в Псковской области обсудили вопросы исполнения требований исполнительных документов

Представители УФСИН и УФССП в Псковской области обсудили вопросы исполнения требований исполнительных документов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Представители УФСИН и УФССП в Псковской области обсудили вопросы исполнения требований исполнительных документов. Фото: УФСИН России по Псковской области

При участии заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрия Алексеева состоялась рабочая встреча с сотрудниками регионального управления службы судебных приставов. На мероприятии также присутствовали представители отделений воспитательной и социальной работы с осуждёнными и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, бухгалтерии, уголовно-исполнительной инспекции областного УФСИН.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы межведомственного взаимодействия. В частности, речь шла об исполнении документов, предусматривающих отбывание лицами наказания в виде обязательных работ (с изоляцией от общества), об аресте движимого имущества должников, находящегося на хранении в подразделениях УИС Псковской области.

Кроме того, участники встречи рассмотрели возможность внесения изменений в график посещения судебными приставами-исполнителями подведомственных УФСИН учреждений для осуществления совместных сверок по осуждённым и проведения с ними просветительских лекций.

Результатом переговоров стало достижение определённых договорённостей в части рассматриваемых тем, приняты решения по проблемным вопросам.

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