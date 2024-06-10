Представители УФСИН и УФССП в Псковской области обсудили вопросы исполнения требований исполнительных документов

18:44, 10 июня 2024, ПАИ

Представители УФСИН и УФССП в Псковской области обсудили вопросы исполнения требований исполнительных документов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

При участии заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрия Алексеева состоялась рабочая встреча с сотрудниками регионального управления службы судебных приставов. На мероприятии также присутствовали представители отделений воспитательной и социальной работы с осуждёнными и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, бухгалтерии, уголовно-исполнительной инспекции областного УФСИН.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы межведомственного взаимодействия. В частности, речь шла об исполнении документов, предусматривающих отбывание лицами наказания в виде обязательных работ (с изоляцией от общества), об аресте движимого имущества должников, находящегося на хранении в подразделениях УИС Псковской области.

Кроме того, участники встречи рассмотрели возможность внесения изменений в график посещения судебными приставами-исполнителями подведомственных УФСИН учреждений для осуществления совместных сверок по осуждённым и проведения с ними просветительских лекций.

Результатом переговоров стало достижение определённых договорённостей в части рассматриваемых тем, приняты решения по проблемным вопросам.