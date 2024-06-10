Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Конкурс красоты и таланта «Мисс города» прошёл в Печорах

В Печорском районном центре культуры прошёл впервые в городе конкурс красоты и таланта «Мисс города Печоры» и «Мини-мисс Печор». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Конкурс красоты и таланта «Мисс города» прошёл в Печорах. Фото: газета «Печорская правда»

20 юных печерянок боролись за титул. Конкурс проходил в двух возрастных категориях – с 7 до 11 лет («Мини-мисс Печор») и с 12 до 16 лет («Мисс Печор»).

«К конкурсу красивые и смелые участницы готовились несколько недель. И вот настал главный финальный день. В зале районного центра культуры у каждой из участниц была внушительная команда болельщиков. В финале девочек ждало несколько испытаний, которые они успешно прошли», – пишет газета.

Победительницей конкурса в номинации «Мини-мисс» стала Анна Пьяных, «Мисс Печоры» – Полина Ефимова, а Анна Белова получила Гран-при.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июня 2024

День села отпраздновали в деревне Печорского муниципального округа
10 июня 2024

Основательница бренда Yasya стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное
10 июня 2024

Конкурс красоты и таланта «Мисс города» прошёл в Печорах
10 июня 2024

Представители УФСИН и УФССП в Псковской области обсудили вопросы исполнения требований исполнительных документов
10 июня 2024

Историю появления изразцов Одигитрии на псковской косметике рассказала основательница бренда
10 июня 2024

Опубликован список водоёмов Псковской области, где можно и нельзя купаться
10 июня 2024

V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове в июле
10 июня 2024

Себежанка стала дипломантом первой степени всероссийского вокального конкурса

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...