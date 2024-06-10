Конкурс красоты и таланта «Мисс города» прошёл в Печорах

19:24, 10 июня 2024, ПАИ

В Печорском районном центре культуры прошёл впервые в городе конкурс красоты и таланта «Мисс города Печоры» и «Мини-мисс Печор». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

20 юных печерянок боролись за титул. Конкурс проходил в двух возрастных категориях – с 7 до 11 лет («Мини-мисс Печор») и с 12 до 16 лет («Мисс Печор»).

«К конкурсу красивые и смелые участницы готовились несколько недель. И вот настал главный финальный день. В зале районного центра культуры у каждой из участниц была внушительная команда болельщиков. В финале девочек ждало несколько испытаний, которые они успешно прошли», – пишет газета.

Победительницей конкурса в номинации «Мини-мисс» стала Анна Пьяных, «Мисс Печоры» – Полина Ефимова, а Анна Белова получила Гран-при.