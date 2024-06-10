В Псковской области в 2024 году удвоят площадь введённых в оборот сельхозземель

20:05, 10 июня 2024, ПАИ

Агропредприятия Псковской области до конца 2024 года введут в сельскохозяйственный оборот более 7 тысяч гектар на неиспользуемых и заброшенных земель, что вдвое больше текущих показателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николая Романова.

На новых участках планируется возделывать и выращивать пшеницу, рапс, а также овощи, которые будут поставляться за пределы Псковской области.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2024 подписано соглашение между правительством Псковской области и правительством Архангельской области о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.

Соглашение направлено на активизацию межрегиональных партнёрских связей между регионами. В числе приоритетов образование, инвестиционная политика, сельское хозяйство, экономика, поддержка и развитие некоммерческого сектора, молодёжная политика, развитие малого и среднего предпринимательства, взаимодействие в рамках историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России».