Псковичей приглашают на концерт «Вместе мы – Россия»

21:21, 10 июня 2024, ПАИ

Праздничный концерт «Вместе мы – Россия» в преддверии Дня России, 11 июня, состоится на площадке Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Члены Союза писателей Псковской области, члены общественной организации «Союз учёных Псковской области» и общественной организации «Псковские барды» выступят со стихами и песнями о любви и дружбе, о Пскове, о нашей любимой Родине – России.

Вход свободный, начало мероприятия в 16:00.