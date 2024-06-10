Псковичей приглашают на концерт «Вместе мы – Россия»
Праздничный концерт «Вместе мы – Россия» в преддверии Дня России, 11 июня, состоится на площадке Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Члены Союза писателей Псковской области, члены общественной организации «Союз учёных Псковской области» и общественной организации «Псковские барды» выступят со стихами и песнями о любви и дружбе, о Пскове, о нашей любимой Родине – России.
Вход свободный, начало мероприятия в 16:00.
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