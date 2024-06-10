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Общество

Псковичей приглашают на концерт «Вместе мы – Россия»

Праздничный концерт «Вместе мы – Россия» в преддверии Дня России, 11 июня, состоится на площадке Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: организаторы


Члены Союза писателей Псковской области, члены общественной организации «Союз учёных Псковской области» и общественной организации «Псковские барды» выступят со стихами и песнями о любви и дружбе, о Пскове, о нашей любимой Родине – России.

Вход свободный, начало мероприятия в 16:00.

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