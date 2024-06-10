Борис Елкин и Ольга Фёдорова посетили территорию округа № 7 в Пскове

21:32, 10 июня 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вместе с депутатом Псковской городской Думы Ольгой Фёдоровой посетили территорию округа № 7 в Пскове. Подробности рабочего выезда Борис Елкин рассказал в своём телеграм-канале.

Осмотр начался с проезда вдоль дома № 69а на улице Юбилейной. «Автомобилисты используют его как сквозной, что небезопасно. Поможем закрыть проезд и проработаем возможность создания парковки в торце дома», – отметил Борис Елкин.

Также была осмотрена территория дома № 31 на улице Красноармейской, благоустроенная благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». Жителей беспокоят аварийные деревья, их планируется вырубить. С такой же просьбой обратились жильцы дома № 51 на улице Народной. Борис Елкин поручил управлению городского хозяйства составить список таких адресов.

Часть вопросов, поднятых жителями, можно решить силами ТОС. Принимая участие в конкурсах, можно привлечь до одного миллиона рублей на благоустройство. Глава города отметил, что содействие в создании ТОС будет оказано.

«Посетили и образовательные организации в округе. Лицей «Развитие» отметит в этом году 55 лет. Главный вопрос – старые окна, всего их 72. Постараемся к юбилею обновить окна на главном фасаде, а затем будем постепенно менять оставшиеся. Для школы № 10 актуален ремонт покрытия территории и парковка. Поручил составить смету этих работ. На месте парковки временно уложим асфальтную крошку. По итогам выезда поблагодарил Ольгу Александровну и старших по домам за активную совместную работу, готовность действовать и помогать друг другу. Это очень важно и ценно», – подчеркнул глава Пскова.