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Общество

Великолукская стоматологическая поликлиника отметила 60-летний юбилей

60 лет отмечает Великолукская стоматологическая поликлиника сегодня, 10 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В структуре поликлиники три отделения – лечебно-профилактическое, детское, ортопедическое, две вспомогательные службы (рентген и физиокабинет), регистратура, центральная стерилизационная и статистический отдел, оснащённые современным оборудованием.

Развитие и модернизация структуры поликлиники, оснащение её современным оборудованием благодаря национальному проекту «Здравоохранение» играют важную роль в обеспечении качественной стоматологической помощи жителям региона.

«Уверена, что поликлиника будет продолжать успешно развиваться и улучшать доступность медицинских услуг для всех пациентов. Поздравляю коллектив великолукской поликлиники с праздником! Вы дарите пациентам красивые улыбки, которыми они радуют своих родных и близких. Счастья вам, здоровья, пусть работа, которую вы выполняете на высоком уровне, приносит вам удовольствие!» – отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

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