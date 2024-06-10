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Наталья Фёдорова: В Псковском районе активно ведутся работы на всех объектах, реализуемых в рамках нацпроектов

Работы на всех объектах, реализуемых в рамках нацпроектов, в Псковском районе ведутся активно. Об этом заявила глава района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

​Наталья Фёдорова: «В Псковском районе активно ведутся работы на всех объектах, реализуемых в рамках нацпроектов». Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой

«Контроль за реализацией национальных проектов является важным фактором для обеспечения их успешного выполнения. Системный мониторинг и оперативное реагирование на возникающие трудности позволяют своевременно корректировать ход работ и добиваться поставленных целей», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

В ходе очередного совещания в администрации района ответственные лица доложили, что работы на всех объектах сейчас ведутся в соответствии с графиками производства работ и сроками контрактов. Также подрядчики готовят и предоставляют на проверку в УКС исполнительную документацию.

По словам главы Псковского района, особое внимание уделяется контролю качества работ и сроков исполнения. В частности, благоустройство трёх общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» подрядчики завершают. В июне состоится приёмка объектов. Кроме того, продолжаются комплексные кадастровые работы в сельских поселениях.

Также продолжается ремонт спортивного зала Стремуткинской школы. Подрядчик после исправления замечаний комиссии комитета ЖКХ приступит к укладке пола.

На данный момент закончен ремонт кабинетов цифровой образовательной среды в Остенской, Быстрецовской и Верхолинской средних школах. Началась поставка оборудования.

Хорошими темпами ведётся капитальный ремонт Адворицкого ДК. Администрацией муниципалитета каждый проект взят под чёткий и постоянный контроль, отметила Наталья Фёдорова.

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