Наталья Фёдорова: В Псковском районе активно ведутся работы на всех объектах, реализуемых в рамках нацпроектов

22:18, 10 июня 2024, ПАИ

Работы на всех объектах, реализуемых в рамках нацпроектов, в Псковском районе ведутся активно. Об этом заявила глава района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

«Контроль за реализацией национальных проектов является важным фактором для обеспечения их успешного выполнения. Системный мониторинг и оперативное реагирование на возникающие трудности позволяют своевременно корректировать ход работ и добиваться поставленных целей», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

В ходе очередного совещания в администрации района ответственные лица доложили, что работы на всех объектах сейчас ведутся в соответствии с графиками производства работ и сроками контрактов. Также подрядчики готовят и предоставляют на проверку в УКС исполнительную документацию.

По словам главы Псковского района, особое внимание уделяется контролю качества работ и сроков исполнения. В частности, благоустройство трёх общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» подрядчики завершают. В июне состоится приёмка объектов. Кроме того, продолжаются комплексные кадастровые работы в сельских поселениях.

Также продолжается ремонт спортивного зала Стремуткинской школы. Подрядчик после исправления замечаний комиссии комитета ЖКХ приступит к укладке пола.

На данный момент закончен ремонт кабинетов цифровой образовательной среды в Остенской, Быстрецовской и Верхолинской средних школах. Началась поставка оборудования.

Хорошими темпами ведётся капитальный ремонт Адворицкого ДК. Администрацией муниципалитета каждый проект взят под чёткий и постоянный контроль, отметила Наталья Фёдорова.