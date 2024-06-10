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Себежские спортсмены-ориентировщики завоевали призовые места на международных соревнованиях

Себежские спортсмены-ориентировщики завоевали призовые места на международных соревнованиях. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Себежские спортсмены-ориентировщики завоевали призовые места на международных соревнованиях. Фото: газета «Призыв»

В прошедшие выходные себежские спортсмены приняли участие сразу в двух соревнованиях. Команда совершила выезд в Минскую область Республики Беларусь, где приняла участие в Кубке клубов Беларуси.

В личных соревнованиях добилась успеха Богдана Арсентьева, заняв третье место. В эстафетах в составе клуба ориентирования «Сильван Люкс» первое место занял Артём Ермолаев, третье – Богдана Арсентьева.

Кроме того, в окрестностях деревни Соколово Печерского муниципального округа проходило первенство Пскова по спортивному ориентированию, на котором первые места заняли Устин Новик и Анастасия Ермолаева.

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