Себежские спортсмены-ориентировщики завоевали призовые места на международных соревнованиях

22:32, 10 июня 2024, ПАИ

Себежские спортсмены-ориентировщики завоевали призовые места на международных соревнованиях. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В прошедшие выходные себежские спортсмены приняли участие сразу в двух соревнованиях. Команда совершила выезд в Минскую область Республики Беларусь, где приняла участие в Кубке клубов Беларуси.

В личных соревнованиях добилась успеха Богдана Арсентьева, заняв третье место. В эстафетах в составе клуба ориентирования «Сильван Люкс» первое место занял Артём Ермолаев, третье – Богдана Арсентьева.

Кроме того, в окрестностях деревни Соколово Печерского муниципального округа проходило первенство Пскова по спортивному ориентированию, на котором первые места заняли Устин Новик и Анастасия Ермолаева.